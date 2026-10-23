Eni Aktie
Marktkap. 76,94 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
AI Analyse
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Eni nach quartalszahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Das Nettoergebnis liege 13 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Mark Wilson am Freitag. Die Ausschüttung weiterer 1,7 Milliarden Euro an die Aktionäre liege klar über den von ihm erwarteten 900 Millionen Euro./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Buy
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,30 €
|Abst. Kursziel*:
9,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,43%
|
Analyst Name:
Mark Wilson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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