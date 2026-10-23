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Eni Aktie

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Marktkap. 76,94 Mrd. EUR

KGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
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AI Analyse

UBS AG

Eni Buy

12:21 Uhr
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
27,47 EUR 1,14 EUR 4,31%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Eni nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Ölkonzern habe einmal mehr besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Joshua Stone am Freitag. Er hob die angekündigte Sonderdividende, die überraschend hoch ausfalle, sowie die erwartungsgemäße Ausweitung der Aktienrückkäufe hervor./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,25 €		 Abst. Kursziel*:
10,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,23%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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