Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Eni von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 12,50 Euro angehoben. Der italienische Ölkonzern habe das Potenzial, seinen Aktionären eine der attraktivsten Ausschüttungspolitiken in der Branche zu bieten, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berücksichtige unter anderem günstigere Prognosen bezüglich der kurzfristigen Öl- und Gaspreisentwicklung sowie die jüngste Abwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar./la/edh

