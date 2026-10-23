Eni Aktie
Marktkap. 76,94 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
AI Analyse
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eni nach Zahlen mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich und zudem den Jahresausblick angehoben, schrieb Matthew Lofting am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,30 €
|Abst. Kursziel*:
2,56%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
27,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,13%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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