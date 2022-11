ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach Neunmonatszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Besser als erwartet ausgefallene Eckdaten für das dritte Jahresviertel und positive Aussagen zum Bezahlverhalten der Kunden seien hilfreich, schrieb Analyst Sam Arie in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Zudem sehe die Bilanz des Versorgers sehr solide aus. Jedoch habe Eon an den Jahreszielen lediglich festgehalten, und die Kürzung der Ziele für die Netzwerk-Sparte lasse ahnen, dass dies nicht nur auf konservativen Annahmen beruhen dürfte. Möglicherweise sei die starke Kursentwicklung in den vergangenen zwei Wochen auch Ausdruck von einer am Markt erwarteten Anhebung des Ausblicks gewesen./ajx/gl