NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Die Ergebnisse des Versorgers seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Nettoverschuldung sei gefallen und der Ausblick auf das Gesamtjahr bestätigt worden./mf/mis