NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon angesichts der Einigung mit der Bundesregierung über eine Entschädigungssumme für den beschleunigten Atomausstieg auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Die Einigung sei ein sehr erfreuliches Ereignis sowohl für Eon als auch RWE, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Vorteil für Eon sei größer als die vom Staat zufließenden 42,5 Millionen Euro. Von Vattenfall winke eine 580 Millionen hohe Rückvergütung./tih/ajx