DAX 26.172 +0,7%ESt50 6.464 +0,6%MSCI World 4.907 +0,1%Top 10 Crypto 8,2420 +0,0%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.202 +0,1%Euro 1,1507 +0,0%Öl 85,99 +2,7%Gold 4.056 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekorden -- Asiens Börsen uneins -- Zalando engt EBIT-Ziel ein -- Lufthansa kassiert Ausblick-- SpaceX, Microsoft, Palantir, Continental, ON Semi, RENK, Snap, Daimler Truck im Fokus
Top News
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Schaeffler zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Schaeffler zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
17,84 EUR +0,28 EUR +1,59 %
STU
finanzen.net zero
Evonik jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 8,17 Mrd. EUR

KGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

JP Morgan Chase & Co.

Evonik Underweight

09:31 Uhr
Evonik Underweight
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
17,84 EUR 0,28 EUR 1,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Stärke im Methionin-Geschäft mache Hoffnung auf eine positive Überraschung im dritten Quartal./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Evonik Underweight

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,69 €		 Abst. Kursziel*:
-20,86%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
17,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,52%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

09:31 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Evonik Kaufen DZ BANK
29.06.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

Dow Jones Verkaufsmengen steigen Evonik mit starkem zweiten Quartal und bestätigter Jahresprognose - Aktie höher Evonik mit starkem zweiten Quartal und bestätigter Jahresprognose - Aktie höher
dpa-afx Evonik: Fundamentale Branchenprobleme unverändert
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schwächelt
finanzen.net MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Evonik-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Abschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Current financial and forecast data for the second quarter of 2026 and adjustment of the outlook for the financial year 2026
Business Times Evonik to cut 3,200 jobs worldwide by 2029, as it extends restructuring programme
EQS Group EQS-AFR: Evonik Industries AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Lauren Kjeldsen, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen