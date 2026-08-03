Evonik Aktie
Marktkap. 8,17 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach detaillierten Zahlen mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Stärke im Methionin-Geschäft mache Hoffnung auf eine positive Überraschung im dritten Quartal./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Underweight
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,69 €
|Abst. Kursziel*:
-20,86%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
17,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,52%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|09:31
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Evonik Underweight
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|Evonik Kaufen
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|29.06.26
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|Deutsche Bank AG
|09:31
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK