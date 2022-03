FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Online-Broker habe starke Resultate erzielt, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Äußerungen des Managements zu Verdienstmöglichkeiten im Broker-Geschäft, Kosten und neuen Initiativen wie Robo-Advisory in der Telefonkonferenz stimmten zuversichtlich./mis/jha/