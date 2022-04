FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro vor Zahlen des Onlinebrokers auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die zyklischen Kurstreiber der vergangenen zwei Jahre wie die positive Börsenentwicklung, steigende Sparquoten und niedrige Zinsen hätten indes im vergangenen Quartal Schwächezeichen gezeigt, was Fragen bezüglich der langfristigen Wachstumsperspektiven aufwerfe, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/mis