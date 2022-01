HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Flatexdegiro von 40 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Marius Fuhrberg passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an die wichtigsten Geschäftskennziffern für 2021 an, die bereits veröffentlicht wurden. Die Anlagestory bleibe unverändert./ag/mis