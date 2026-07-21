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Jefferies & Company Inc.

flatexDEGIRO Hold

21:31 Uhr
flatexDEGIRO Hold
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
38,06 EUR 1,76 EUR 4,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro nach Zahlen zum zweiten Quartal von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Online-Broker habe die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob besonders den Nettogewinn hervor, den das Unternehmen ein weiteres Mal mit Blick auf das Gesamtjahr angehoben hat. Wie der Analyst sagte, impliziert sein neues Kursziel ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19, was angesichts der jüngsten Abschwächung des Kundenwachstums angemessen sei./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Hold

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
36,66 €		 Abst. Kursziel*:
9,11%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
38,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,10%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.07.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
08.07.26 flatexDEGIRO Buy UBS AG
07.07.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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