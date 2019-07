ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC nach einem Gespräch mit dem Chef eines Wettbewerbers auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. In dem Gespräch sei klar hervorgetreten, dass der Wechsel von der klinischen Behandlung zur Heimdialyse eine positive Entwicklung sein könnte, schrieb Analyst Sebastian Walker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da die Heimbehandlung günstiger ist, winke hier mehr Profitabilität./kro/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2019 / 05:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.