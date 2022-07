LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat FMC auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Der Dialysespezialist habe wohl ein weiteres schwieriges Quartal hinter sich, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien immer noch erreichbar, erforderten aber eine deutliche Geschäftsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte./gl/bek