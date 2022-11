Phoenix hat Teile von McKesson übernommen. Für Gaskunden: Bundeskabinett beschließt milliardenschwere Einmalzahlung. Deutsche Post räumt ein Notfall-Pläne zu spät aktiviert zu haben. ams OSRAM erleidet Gewinnrückgang. Talanx: Türkei-Geschäft mit Zukauf und Joint Venture ausgebaut. GSK verdient mehr und hebt Prognose an. Katar will Beteiligung an Credit Suisse offenbar noch ausbauen.