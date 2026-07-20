FRIEDRICH VORWERK Aktie
Marktkap. 1,34 Mrd. EURKGV 18,87 Div. Rendite 0,86%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
FRIEDRICH VORWERK Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Spezialist für Energieinfrastruktur habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings habe sich das Wachstum der Aufträge im ersten Halbjahr merklich verlangsamt./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
73,70 €
|Abst. Kursziel*:
-11,80%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
74,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,58%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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