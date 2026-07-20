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WKN A255F1

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Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Hold

11:01 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Hold
Aktie in diesem Artikel
FRIEDRICH VORWERK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Spezialist für Energieinfrastruktur habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings habe sich das Wachstum der Aufträge im ersten Halbjahr merklich verlangsamt./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Hold

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,70 €		 Abst. Kursziel*:
-11,80%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,58%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

11:01 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
20.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
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