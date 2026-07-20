Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Hold

11:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Spezialist für Energieinfrastruktur habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings habe sich das Wachstum der Aufträge im ersten Halbjahr merklich verlangsamt./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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