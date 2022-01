FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Fuchs Petrolub von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48 auf 50 Euro angehoben. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Schmierstoffhersteller seine vorläufigen Eckzahlen zum Geschäftsjahr 2021 bereits am Kapitalmarkttag Mitte Februar bekannt geben werde. Die Geschäfte von Fuchs dürften in allen Regionen und mit allen Kundengruppen erneut gut gelaufen sein. Zudem ist er zuversichtlich, dass die Gesamtjahresprognose nicht gefährdet ist./ck/mis