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Marktkap. 4,55 Mrd. EUR

KGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
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WKN A3E5D6

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ISIN DE000A3E5D64

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Symbol FUPPF

UBS AG

FUCHS SE VZ Buy

12:46 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
37,94 EUR 0,36 EUR 0,96%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung von Fuchs SE beim Kursziel von 44 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Schmierstoffhersteller sollte kurzfristig von einer vom Ölpreis getriebenen Entwicklung der Preise profitieren und könne wegen seines robusten Geschäftsmodells auch langfristig Potenzial bieten, welches der Markt offenbar unterschätze, schrieb Christian Bell am Donnerstagabend. Er traut Fuchs bis 2028 jährliche Wachstumsraten beim Umsatz von zu, die er 4 Prozent über den Konsensschätzungen sieht. Bei den Margen sei er dagegen konservativer. Zudem habe sich Fuchs geschäftlich kontinuierlich besser als die Branche entwickelt und sei trotzdem im Vergleich dazu günstig bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 22:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,78 €		 Abst. Kursziel*:
16,46%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
37,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,97%
Analyst Name:
Christian Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:46 FUCHS Buy UBS AG
20.04.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
17.04.26 FUCHS Halten DZ BANK
16.04.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.04.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
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