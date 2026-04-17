FUCHS Aktie
Marktkap. 4,65 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff kommt mittel- und längerfristig optimistisch vom Kapitalmarkttag des Schmierstoffherstellers, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,54 €
|Abst. Kursziel*:
29,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,47%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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