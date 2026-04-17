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Marktkap. 4,65 Mrd. EUR

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WKN A3E5D6

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Symbol FUPPF

Deutsche Bank AG

FUCHS SE VZ Buy

11:01 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
38,62 EUR 0,14 EUR 0,36%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff kommt mittel- und längerfristig optimistisch vom Kapitalmarkttag des Schmierstoffherstellers, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,54 €		 Abst. Kursziel*:
29,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,47%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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16.04.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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