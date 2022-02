ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fuchs Petrolub auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Kosteninflation durch die Energiepreise dürfte angesichts der Russland/Ukraine-Krise länger andauern und sich auf einen großen Teil der Chemieunternehmen auswirken, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Diversifizierte und spezialisierte Chemie-Unternehmen seien von den aktuellen Entwicklungen am meisten gefährdet. Relative Nutznießer seien die Industriegase-Hersteller. Unternehmen, die Inhaltsstoffe für die Verbraucher herstellten, lägen "irgendwo in der Mitte"./ck/he