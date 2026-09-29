GEA Aktie
Marktkap. 10,82 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
AI Analyse
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach einer Telefonkonferenz vor den anstehenden Quartalszahlen von 67,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Anlagenbauer dürfte nach Aussagen des Managements erneut eine starke Nachfrage verzeichnet haben, schrieb Akash Gupta in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Dies erscheine zwar in Zeiten steigender Zinsen und Inflation zunächst etwas widersprüchlich. Nach seinen bisherigen Gesprächen mit dem Unternehmen sei diese Einschätzung der Manager jedoch auf einen Nachholbedarf zurückzuführen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:57 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Neutral
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
68,00 €
|Abst. Kursziel*:
0,00
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
67,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,82%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
70,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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