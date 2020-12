ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GlaxoSmithKline von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 1730 auf 1440 Pence gesenkt. Bis mehr bekannt sei zur Abtrennung der Consumer-Sparte sollten Anleger in Wartestellung gehen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag