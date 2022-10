ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1820 Pence belassen. Derzeit gebe es keine RSV-Impfstoffe (Respiratorische Synzytial-Virus) im Markt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Bereich könnte der Wettbewerb künftig zunehmen./ajx/nas