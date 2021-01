LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die coronabedingten Lockdowns beeinträchtigten bei dem Konsumgüterkonzern weiterhin die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Simpson senkte seine Schätzungen für das Klebstoffgeschäft. Die Sparte dürfte sich insbesondere in den entwickelten Märkten langsamer erholen als zunächst gedacht. Zudem belasteten die Lockdowns das Geschäft imt Haarplegeprodukten für Friseursalons, während die Corona-Krise förderlich sei für das Geschäft mit Spülmittel und Handwaschprodukten./la/mis