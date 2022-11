FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel nach Quartalszahlen von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sollte das verarbeitende Gewerbe in den USA in einen Abschwung übergehen, könne dies Druck auf den Aktienkurs von Henkel ausüben, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht könnten die Papiere allerdings von einer Rally europäischer zyklischer Werte teilweise profitieren./bek/gl