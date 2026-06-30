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ISIN SE0000106270

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Symbol HMRZF

JP Morgan Chase & Co.

HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight

09:21 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 114 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet bei den am 24. September erwarteten Zahlen des Modekonzerns zum dritten Geschäftsquartal nicht mit Überraschungen, wie sie am Dienstag schrieb. Allerdings liege ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) von H&M für das Schlussviertel 2025/26 rund 10 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenprognose./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
114,00 SEK
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
184,50 SEK		 Abst. Kursziel*:
-38,21%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
151,13 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

09:21 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
17.08.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

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