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Symbol HESAF

UBS AG

Hermès (Hermes International) Neutral

14:01 Uhr
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes nach Zahlen für das zweite Quartal von 1795 auf 1695 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten Fragen hinsichtlich des Wachstumsrezepts des Luxuswarenkonzerns aufgeworfen, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 23:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
1.695,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
1.549,50 €		 Abst. Kursziel*:
9,39%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
1.551,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,25%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.926,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

14:01 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
29.07.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Hermès (Hermes International) Buy Deutsche Bank AG
29.07.26 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
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