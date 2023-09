RBC Capital Markets

Iberdrola SA Outperform

21:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola nach Gesprächen mit Investoren sowie dem Finanzvorstand Jose Sainz Armada auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Letzterer habe sich zuversichtlich gezeigt, dass der spanische Energieversorger die Jahresziele erreichen und die geplante Übernahme von PNM in den USA sowie die Veräußerung von Aktivitäten in Mexiko erfolgreich abschließen werde, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2023 / 12:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2023 / 12:40 / EDT

