LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Iberdrola von 11,30 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit den Plänen der EU für mehr Umweltschutz und geringeren CO2-Ausstoß gingen gute Investmentchancen für europäische Versorger einher, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf einem Kapitalmarkttag im November könne sich zeigen, wie sich die Vorhaben der EU in den Investitionen der Spanier in erneuerbare Energien niederschlägt./bek/mis