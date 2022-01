LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola angesichts des Zuschlags für Windkraft-Projekte in Schottland auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,20 Euro belassen. Analyst Jose Ruiz sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem großen Erfolg des spanischen Energiekonzerns./tih/nas