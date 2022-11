LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Iberdrola nach dem Kapitalmarkttag des Versorgers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Analyst Jose Ruiz sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer erfolgreichen Veranstaltung. So hätten die Spanier die Ziele für den Nettogewinn 2025 angehoben bei ähnlichen bis geringeren Investitionen als von ihm prognostiziert. Dies sei ein Signal des Vertrauens an jene Investoren, die sich um die Wertschöpfung künftiger Projekte in einem von höheren Kapitalkosten geprägten Umfeld gesorgt hätten./ajx/gl