LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Iberdrola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Der spanische Versorger ziehe nach seinem Kapitalmarkttag das Investoreninteresse wieder stärker an, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/gl