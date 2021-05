Aktie in diesem Artikel Kering 668,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Kering von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 636 auf 779 Euro angehoben. Seine Bedenken wegen der Marke Gucci hätten sich nicht bestätigt, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Schätzungen und die Einstufung für den Luxusgüterkonzern erhöht. Kering sei deutlich niedriger bewertet als LVMH./mf/tih