NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 170 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Auch das höhere Kursziel für Kering rechtfertige keine höhere Einstufung./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT

