Kering Aktie
Marktkap. 26,44 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 2,52%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Kering von 170 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Auch das höhere Kursziel für Kering rechtfertige keine höhere Einstufung./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Sector Perform
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
215,20 €
|Abst. Kursziel*:
2,23%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
217,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,29%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
173,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|08:41
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Kering Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Kering Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Kering Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Kering Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Kering Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Kering Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research