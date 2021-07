FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Tim Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag zum Thema Nachhaltigkeit. Die Veranstaltung habe das Vertrauen in die Umsetzung beim Spezialchemiekonzern gestärkt./ag/gl