ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Lanxess auf "Buy" belassen. Der Chemiekonzern wäre - wenn auch in geringerem Ausmaß als Bayer und Croda - einer der Profiteure einer Verlängerung des laufenden Agrarzyklus ins kommende Jahr hinein, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Profitabilität in der Landwirtschaft sei ungeachtet der historisch hohen Kosteninflation immer noch gut./gl/edh