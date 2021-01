SpaceX und Kuiper: Firmen von Musk und Bezos streiten um Satelliten-Umlaufbahnen. ABB beteiligt sich an kanadischer Planar Motor. Shell kauft 51 Prozent an Windfarm-Projekt vor Irland. JENOPTIK erwartet für 2020 höhere Marge. EZB-Rat Knot: Notenbank hat Instrumente gegen Euro-Aufwertung falls nötig. DIW: Deutsches BIP schrumpft im ersten Quartal um 3 Prozent. Sanofi will 125 Millionen Dosen BioNTech/Pfizer-Impfstoff liefern.