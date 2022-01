HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Das Lithium-Projekt des Chemieunternehmens mache Fortschritte, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die jüngste Pressemitteilung zeuge von der Zuversicht in das Vorhaben./mf/bek