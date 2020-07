FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Lanxess vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 47 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns könnte am unteren Rande der Prognosespanne liegen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem dürfte der Ausblick für dieses Jahr bestätigt werden./la/tav