MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Lanxess nach bekräftigten Jahresziele auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Trotzdem sei es noch zu früh für eine wieder positive Haltung zu Lanxess, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So dürfte der Spezialchemiekonzern die schwache Nachfrage seitens der Autoindustrie erst mit Verzögerung im kommenden Jahr zu spüren bekommen. Bei den Zusatzstoffen drohten zudem ein Lagerabbau und eine deutlich niedrigere Bewertung./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 17:30 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 17:30 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.