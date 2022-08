FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Mit der Umstellung von einem Nettokäufer zu einem Nettoverkäufer sowie einem geringeren Investitionsbudget passe sich das Wohnimmobilienunternehmen an das neue Umfeld an und konzentriere sich auf den Schuldenabbau, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das begrüße er./ck/bek