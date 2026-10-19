LOréal Aktie
Marktkap. 216,7 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts der vergleichsweise hohen Bewertung und der vielen Kaufempfehlungen seien die Aktien korrekturanfällig, falls die anstehenden Geschäftszahlen enttäuschten, schrieb Tom Sykes in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
350,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
404,60 €
|Abst. Kursziel*:
-13,49%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
404,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,47%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
412,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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