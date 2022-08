FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jaime Rowbotham passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Quartalsergebnisse an. Er hält allerdings Übernahmen vor einer Rezession weiter für keine gute Idee und bleibt daher an der Seitenlinie./ag/ajx