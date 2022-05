FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 7,50 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Management der Fluggesellschaft blicke aufgrund einer sich spürbar erholenden Nachfrage nach Flugreisen und der Lockerung der Covid-Maßnahmen zunehmend zuversichtlich auf die weitere Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Krieg in der Ukraine sieht er derzeit den größten Unsicherheitsfaktor./tih/he