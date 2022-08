NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4,75 Euro belassen. Die Nachfrage sei stark und die Preise zögen an, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf aktuelle Entwicklung der Airlines. Probleme an den Flughäfen bremsten jedoch die Gewinndynamik./ag/ajx