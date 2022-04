FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen für das erste Quartal von 680 auf 700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe abermals stark abgeschnitten und offenbar weder unter den Corona-Lockdowns in China noch unter dem Ukraine-Krieg gelitten, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen./gl/mis