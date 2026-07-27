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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

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457,10 EUR -2,90 EUR -0,63 %
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457,45 EUR -7,90 EUR -1,70 %
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Marktkap. 227,88 Mrd. EUR

KGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
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NEU
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WKN 853292

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ISIN FR0000121014

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Symbol LVMHF

JP Morgan Chase & Co.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

11:31 Uhr
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
Aktie in diesem Artikel
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
457,10 EUR -2,90 EUR -0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 580 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterherstellers habe weitgehend den Erwartungen entsprochen und die Margen seien dank einer strengeren Kostenkontrolle verbessert worden, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erfreulicherweise habe die Marke Dior ihr Wachstum deutlich beschleunigen können und befinde sich nun wieder im positiven Bereich und auch über dem Spartendurchschnitt. Dies sieht die Analystin als ein Zeichen dafür, dass die Verbraucher auf das überarbeitete Angebot reagierten./ck/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
460,20 €		 Abst. Kursziel*:
26,03%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
457,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,89%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
566,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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