NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 550 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen der Corona-Impfprogramme sehe die Luxusgüterbranche langsam Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ag