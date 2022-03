NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 889 auf 781 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktienkurse der Luxusgüterkonzerne seien angesichts des Ukraine-Kriegs bereits stärker gefallen, als es der Marktkonsens widerspiegele, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar dürfte 2022 die Nachfrage nach Luxus noch weit überdurchschnittlich sein. Es bestehe jedoch die Gefahr, dass der Krieg mit seinen möglichen Auswirkungen auf die Wirtschaft die Normalisierung der Nachfrage beschleunige./tav/mis