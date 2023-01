LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

Bernstein Research

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 811 auf 902 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwei Faktoren dürften 2023 die Nachfrage nach Luxusgütern maßgeblich beeinflussen: Der Einfluss der Wiederöffnung in China und eine Normalisierung der Nachfrage in Europa, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht im Basisfall davon aus, dass sich ein gutes Szenario einstellt - und erhöhte daher seine Schätzungen für die Branchenwerte./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 07:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 07:30 / UTC

